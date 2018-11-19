В Новочеркасске «лоб в лоб» столкнулись две иномарки



Лобовое столкновение иномарок произошло в Новочеркасске. ДТП случилось на трассе в направлении посёлка Казачьи Лагери около 11 часов 20 ноября.



По предварительным данным, военнослужащая на «Ниссане Ноут» не справилась с управлением. Иномарка задела обочину, после чего её занесло. Автомобиль выскочил на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с «Митсубиси Аутлендер», сообщает DonDay Новочеркасск.



В результате происшествия пострадали оба водителя. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали на «скорой».