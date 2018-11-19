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В Новочеркасске «лоб в лоб» столкнулись две иномарки

В Новочеркасске «лоб в лоб» столкнулись две иномарки
Лобовое столкновение иномарок произошло в Новочеркасске. ДТП случилось на трассе в направлении посёлка Казачьи Лагери около 11 часов 20 ноября.

По предварительным данным, военнослужащая на «Ниссане Ноут» не справилась с управлением. Иномарка задела обочину, после чего её занесло. Автомобиль выскочил на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с «Митсубиси Аутлендер», сообщает DonDay Новочеркасск.

В результате происшествия пострадали оба водителя. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали на «скорой».

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