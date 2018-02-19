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В ночном пожаре в Ростовской области погиб пенсионер

В ночном пожаре в Ростовской области погиб пенсионер

В Каменске-Шахтинском в ночном пожаре погиб пенсионер. ЧП произошло 19 февраля около двух часов ночи.

На улице Героев Пионеров загорелся частный жилой дом. Огонь охватил здание по всему периметру, площадь пожара составила 48 квадратных метров.
– После ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 68-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. К тушению привлекались восемь пожарных и две единицы техники.

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