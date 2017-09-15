В массовой аварии в Ростовской области пострадали двое



В массовой аварии в Ростовской области пострадали двое. ДТП случилось около 17 часов 16 сентября на участке дороги от села Ряженое до села Рясное Матвеево-Курганского района.



По словам свидетелей происшествия, мужчина на «ВАЗ-21099» двигался в сторону Таганрога, а водитель «ВАЗ-2113» - по направлению к поселку Матвеев Курган. Оба автомобилиста выехали на полосу встречного движения. Мужчины пытались обогнать двигавшиеся впереди машины. Не успев уйти от столкновения, автомобилисты врезались друг в друга, задев проезжающий рядом «Пежо».



После ДТП ВАЗы были серьезно повреждены. Они напоминали смятые консервные банки. На место аварии прибыли сотрудники МЧС. Спасатели с помощью специальных инструментов разрезали кузовы автомобилей и вытащили пострадавших водителей отечественных легковушек. Врачи госпитализировали двоих мужчин с травмами в больницу.



В результате аварии у «Пежо» поврежден бампер. К счастью, в салоне иномарки никто не пострадал.