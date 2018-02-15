В лобовом столкновении с «Ауди» на трассе Ростов-Азов погиб водитель «семёрки»





В Ростовской области на трассе Ростов-Азов в ДТП погиб 60-летний водитель.



Авария произошла около 12 часов 17 февраля. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречку.

- На встречной полосе «семёрка» столкнулась с «Ауди» под управлением 41-летнего водителя, - рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД Ростовской области. – В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.



По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



