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В лобовом столкновении с «Ауди» на трассе Ростов-Азов погиб водитель «семёрки»

В лобовом столкновении с «Ауди» на трассе Ростов-Азов погиб водитель «семёрки»

В Ростовской области на трассе Ростов-Азов в ДТП погиб 60-летний водитель.

Авария произошла около 12 часов 17 февраля. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречку.
- На встречной полосе «семёрка» столкнулась с «Ауди» под управлением 41-летнего водителя, - рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД Ростовской области. – В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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