В лобовом столкновении иномарки и фуры в Ростовской области погибли мужчина и 14-летняя девочка





В Ростовской области в аварии погибли мужчина и девочка.



ДТП произошло на 1091 км трассы М-4 «Дон» вечером 14 февраля.

- 36-летняя женщина-водитель «Хендай Сантафе», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания», которым управлял 39-летний мужчина, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП пострадала водитель кроссовера, два пассажира автомобиля «Скания»- 35-летний мужчина и 14-летняя девочка погибли на месте происшествия.



Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.