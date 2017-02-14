Авторизация

Регистрация
  • USD 57.74
  • EUR 61.30
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В лобовом столкновении иномарки и фуры в Ростовской области погибли мужчина и 14-летняя девочка

В лобовом столкновении иномарки и фуры в Ростовской области погибли мужчина и 14-летняя девочка

В Ростовской области в аварии погибли мужчина и девочка.

ДТП произошло на 1091 км трассы М-4 «Дон» вечером 14 февраля.
- 36-летняя женщина-водитель «Хендай Сантафе», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем «Скания», которым управлял 39-летний мужчина, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП пострадала водитель кроссовера, два пассажира автомобиля «Скания»- 35-летний мужчина и 14-летняя девочка погибли на месте происшествия.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!