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В Каменске-Шахтинском иномарка сбила мужчину, перебегавшего дорогу

В Каменске-Шахтинском иномарка сбила мужчину, перебегавшего дорогу
Житель Каменска-Шахтинского попал под колёса иномарки, перебегая дорогу. ДТП произошло около семи часов вечера 27 октября на улице Щаденко.

В тёмное время в районе дома № 78 мужчина выбежал на дорогу в неустановленном месте. 50-летний водитель «Хендай Акцент» не успел затормозить и сбил пешехода.
- С различными травмами пострадавшего госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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