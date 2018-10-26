В Каменске-Шахтинском иномарка сбила мужчину, перебегавшего дорогу
Житель Каменска-Шахтинского попал под колёса иномарки, перебегая дорогу. ДТП произошло около семи часов вечера 27 октября на улице Щаденко.
В тёмное время в районе дома № 78 мужчина выбежал на дорогу в неустановленном месте. 50-летний водитель «Хендай Акцент» не успел затормозить и сбил пешехода.
- С различными травмами пострадавшего госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.