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В Гуково каменчанин избил камнем женщину-продавца в киоске

В Гуково каменчанин избил камнем женщину-продавца в киоске
В Гуково мужчина напал на 63-летнюю женщину-продавца в киоске.

Покупатель попросил работницу киоска продать ему сигареты, и когда она потянулась за товаром, мужчина несколько раз ударил её камнем по голове. С места происшествия злоумышленник сбежал. Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц Гуково.
- Им оказался 29-летний житель Каменска-Шахтинского, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Задержанный помещён под стражу.

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