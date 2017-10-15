В Гуково каменчанин избил камнем женщину-продавца в киоске



В Гуково мужчина напал на 63-летнюю женщину-продавца в киоске.



Покупатель попросил работницу киоска продать ему сигареты, и когда она потянулась за товаром, мужчина несколько раз ударил её камнем по голове. С места происшествия злоумышленник сбежал. Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц Гуково.

- Им оказался 29-летний житель Каменска-Шахтинского, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Задержанный помещён под стражу.