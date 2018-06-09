В донской столице при пожаре в пятиэтажном доме пострадала 50-летняя женщина



В донской столице при пожаре в пятиэтажном доме пострадала 50-летняя женщина. ЧП произошло около 3 часов ночи 11 июня на улице Еременко.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, горела квартира на площади 10 квадратных метров. При пожаре получила ожоги 50-летняя женщина. Ее доставили в БСМП № 2.



Причину возгорания установят в ходе экспертизы. На тушение у спасателей ушло около 20 минут. В ликвидации принимали участие 15 человек личного состава и две единицы техники.