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В донской столице при пожаре в пятиэтажном доме пострадала 50-летняя женщина

В донской столице при пожаре в пятиэтажном доме пострадала 50-летняя женщина
В донской столице при пожаре в пятиэтажном доме пострадала 50-летняя женщина. ЧП произошло около 3 часов ночи 11 июня на улице Еременко.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, горела квартира на площади 10 квадратных метров. При пожаре получила ожоги 50-летняя женщина. Ее доставили в БСМП № 2.

Причину возгорания установят в ходе экспертизы. На тушение у спасателей ушло около 20 минут. В ликвидации принимали участие 15 человек личного состава и две единицы техники.

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