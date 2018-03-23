В центре Ростова потушили крупный пожар в жилом доме





На улице Социалистической в центре Ростова потушили крупный пожар. На борьбу с огнём у пожарных ушло порядка трёх часов. По информации донского управления МЧС, полностью возгорание было ликвидировано к 22:45.



Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались 65 спасателей и 17 единиц техники.



Как сообщалось ранее, возгорание произошло в доме № 128 по улице Социалистической. Очаг находился в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома старой постройки.