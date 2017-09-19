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В центре Ростова по всей площади горит отель «Торн хаус»

В центре Ростова по всей площади горит отель «Торн хаус»

В центре Ростова горит отель «Торн хаус» в переулке Семашко. Возгорание произошло 21 сентября около 14 часов.
- Здание охвачено огнём по всей площади, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – На месте работают силы и средства МЧС.

Дым от пожара видел на расстоянии нескольких километрах. Ближайшую территорию окутал смог.
- Скорее всего, очаг возгорания находился на крыше гостиницы, поскольку пламя спускается сверху вниз, - рассказали очевидцы происшествия. – Огонь уже повредил значительную часть обшивки здания.



Кроме того, сгорели несколько машин, припаркованных у отеля. Территория вокруг места происшествия оцеплена. На месте кроме пожарных работают полицейские, дежурят бригады скорой помощи. Люди эвакуированы из помещения. Сейчас они стоят на улице. Данных о пострадавших пока нет.

В центре Ростова по всей площади горит отель «Торн хаус»В центре Ростова по всей площади горит отель «Торн хаус»В центре Ростова по всей площади горит отель «Торн хаус»

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