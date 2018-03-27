В центре Ростова легковушка провалилась в яму в асфальте



В центре донской столицы иномарка провалилась в дыру в асфальте. Происшествие случилось на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской 29 марта.



На одной из парковок в центре Ростова под колесами автомобиля «Ситроен» провалился асфальт. По словам очевидцев, иномарка попала в ловушку на пересечении улицы Красноармейской и Ворошиловского проспекта. Под асфальтом оказалось переднее левое колесо «Ситроена».



Обсуждая случившееся в социальных сетях, горожане отметили, что дыра в асфальте появилась около недели назад. В комментариях под фото ростовчане сетуют на то, что за это время в яму проваливались «Тойота Камри», «Волга» и «Хендай Солярис».