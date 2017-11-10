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В Белой Калитве 31-летний мужчина пырнул ножом своего товарища

В Белой Калитве 31-летний мужчина пырнул ножом своего товарища
В Белой Калитве 31-летний мужчина пырнул ножом своего товарища. Происшествие случилось 10 ноября в частном доме.

По информации Донского главка, подозреваемый пришел в гости к своему 39-летнему другу. Мужчины решили устроить застолье. Во время распития алкоголя между ними произошел скандал. Во время словесной перепалки гость взял нож и вонзил острие в грудь оппоненту. С места происшествия злоумышленник сбежал. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

- Подозреваемый вскоре был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим за хранение наркотиков, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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