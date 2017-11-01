Авторизация

Регистрация


  • USD 58.09
  • EUR 67.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Азовском районе при пожаре в частном доме погиб 41-летний мужчина

В Азовском районе при пожаре в частном доме погиб 41-летний мужчина
В Азовском районе при пожаре в частном доме погиб 41-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 2 ноября в селе Кулешовка на улице пионов.

- Огонь охватил восемь квадратных метров помещения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причину пожара установят специалисты. После ликвидации возгорания спасатели нашли тело мужчины. По предварительным данным, погибший хозяин дома.

В тушении пламени принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.