В Азовском районе при пожаре в частном доме погиб 41-летний мужчина



В Азовском районе при пожаре в частном доме погиб 41-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 2 ноября в селе Кулешовка на улице пионов.



- Огонь охватил восемь квадратных метров помещения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причину пожара установят специалисты. После ликвидации возгорания спасатели нашли тело мужчины. По предварительным данным, погибший хозяин дома.



В тушении пламени принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.