Убийц астраханских полицейских разыскивают в Ростовской области





Убийц астраханских полицейских ищут в Ростовской области. «Лада Приора», на которой, как предполагается, скрылись злоумышленники, объявлена в розыск. Сине-черный автомобиль с госномером Н969СА 47 может находиться в донском регионе, сообщает источник.



Расправа над двумя сотрудниками ДПС произошла 4 апреля примерно в час ночи на улице Автозаправочной в Астрахани. Полицейские приехали на место, чтобы оформить ДТП.



Налетчики открыли огонь по служебному автомобилю, когда полицейские сели заполнять документы. Лейтенант и старший лейтенант погибли на месте. После этого преступники забрали их табельное оружие, угнали микроавтобус и скрылись.



Угнанную «Газель» злоумышленники бросили на окраине поселка Три Протока в Приволжском районе Астраханской области. По информации источника, после этого они пересели на «Приору».