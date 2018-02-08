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У жителя Ростовской области изъяли более полутора тысяч бутылок нелегального алкоголя

У жителя Ростовской области изъяли более полутора тысяч бутылок нелегального алкоголя
У жителя Ростовской области изъяли более полутора тысяч бутылок нелегального алкоголя. Предприниматель продавал продукцию в Семикаракорском районе.

Так, изъято более полутора тысяч бутылок алкогольной продукции с товарным знаком ХЕNNESSY. Проведенная экспертиза показала, что акцизные марки являются поддельными.

- Ущерб правообладателю составил около 18 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб».

В настоящее время делопроизводство находится на контроле прокуратуры Семикаракорского района.

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