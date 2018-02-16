Авторизация

Регистрация


  • USD 56.36
  • EUR 70.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Труп 13-летнего школьника найден в заброшенном доме в Ростовской области

Труп 13-летнего школьника найден в заброшенном доме в Ростовской области
Труп 13-летнего школьника найден в заброшенном доме в Ростовской области. ЧП произошло 17 февраля вечером в Новошахтинске.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Галины Гагалаевой, мертвого Михаила Г. обнаружили в заброшенном здании на улице Пирогова. Следов насилия на теле подростка не нашли.

- Все обстоятельства произошедшего выяснят во время проверки, - отметила Галина Гагалаева.

Однако друзья школьника уверены, что Миша был убит. Они отметили, что причиной трагедии стала безответная любовь к сверстнице.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.