Труп 13-летнего школьника найден в заброшенном доме в Ростовской области



Труп 13-летнего школьника найден в заброшенном доме в Ростовской области. ЧП произошло 17 февраля вечером в Новошахтинске.



По словам старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Галины Гагалаевой, мертвого Михаила Г. обнаружили в заброшенном здании на улице Пирогова. Следов насилия на теле подростка не нашли.



- Все обстоятельства произошедшего выяснят во время проверки, - отметила Галина Гагалаева.



Однако друзья школьника уверены, что Миша был убит. Они отметили, что причиной трагедии стала безответная любовь к сверстнице.