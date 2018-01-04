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Трое хулиганов избили работника «Ростсельмаша» и ударили его ножом в Ростове

Трое хулиганов избили работника «Ростсельмаша» и ударили его ножом в Ростове

В Ростове трое хулиганов избили работника «Ростсельмаша» и ударили его ножом. ЧП произошло на улице Ленина ночью 9 января.

Анатолий Р. шел домой после смены. Возле подъезда трое неизвестных попросили у 29-летнего ростовчанина сигарету. Когда горожанин ответил отказом, злоумышленники накинулись на него, сообщает DonDay.ru. Анатолия избили, а один из нападавших ранил его ножом. Затем подозреваемые сбежали, оставив полуживого парня лежать на земле. Молодой человек смог добраться домой и вызвать себе «скорую».

Пострадавшего с проникающим ранением доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

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