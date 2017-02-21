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Трое детей пострадали в ДТП в Волгодонске

Трое детей пострадали в ДТП в Волгодонске

Четверо человек пострадали в ДТП в Волгодонске, в том числе трое детей. Авария произошла 21 февраля около девяти часов утра. 65-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» врезался в ВАЗ 2107, за рулем которого был 58-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал 7-летний и 14-летний пассажиры «Дэу», а также 14-летний и 34-летний пассажиры «семерки»,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Их отвезли в больницу на «скорой». По факту ДТП проводится проверка.

Причины ДТП пока не известны.

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