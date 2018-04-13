Три года колонии дали бывшему атаману Ростовского казачьего округа



Бывшего атамана Ростовского казачьего округа осудили на три года колонии-поселения за растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» в отношении 68-летнего Евгения Никитина рассматривалось в суде Пролетарского района Ростова-на-Дону с начала января 2018 года. Заседания неоднократно переносились по разным причинам. В конце марта дело завершилось, и Никитину вынесли приговор: три года в колонии-поселении и штраф в размере 2 миллиона 845 тысяч рублей.



В начале апреля приговор вступил в законную силу.



Евгений Никитин занимал пост атамана общественного Ростовского казачьего союза и атамана Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского.



До казачьей деятельности он работал во внутренних органах и дослужился до старшего следователя по особо важным делам в УВД Ростовской области.

В казачество осужденный пришел в 1991 году. За время службы его наградили шестью казачьими орденами и девятью медалями. В 2003 году за особые заслуги атаман был награжден орденом «За Веру, Дон и Отечество» I степени. Он стал первым на Дону полным кавалером этого почетного ордена.