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Три года колонии дали бывшему атаману Ростовского казачьего округа

Три года колонии дали бывшему атаману Ростовского казачьего округа
Бывшего атамана Ростовского казачьего округа осудили на три года колонии-поселения за растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» в отношении 68-летнего Евгения Никитина рассматривалось в суде Пролетарского района Ростова-на-Дону с начала января 2018 года. Заседания неоднократно переносились по разным причинам. В конце марта дело завершилось, и Никитину вынесли приговор: три года в колонии-поселении и штраф в размере 2 миллиона 845 тысяч рублей.

В начале апреля приговор вступил в законную силу.

Евгений Никитин занимал пост атамана общественного Ростовского казачьего союза и атамана Ростовского казачьего округа Всевеликого войска Донского.

До казачьей деятельности он работал во внутренних органах и дослужился до старшего следователя по особо важным делам в УВД Ростовской области.
В казачество осужденный пришел в 1991 году. За время службы его наградили шестью казачьими орденами и девятью медалями. В 2003 году за особые заслуги атаман был награжден орденом «За Веру, Дон и Отечество» I степени. Он стал первым на Дону полным кавалером этого почетного ордена.

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