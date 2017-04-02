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Три человека умерли от отравления угарным газом в Ростовской области

Три человека умерли от отравления угарным газом в Ростовской области

В городе Морозовск Ростовской области 4 апреля нашли тела трех человек. 25 летняя девушка, её 27 летний сожитель и их 34-летний знакомый погибли в одной из квартир на улице Пламя Революции. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. Место происшествия осмотрели следователь, специалисты по судебной медицине и инженер по использованию газового оборудования.
- Признаков насильственной смерти на телах не было обнаружено,- рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.- Следователь назначил проведение судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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