Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Ростовской области



Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилось на 300 километре автодороги «Волгоград-Каменск» вечером 5 октября.



По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Приора» во время обгона выехал на полосу встречного движения. В итоге из-за его маневра роизошло столкновение сразу четырех автомобилей: «Лады Приора», «Шкоды Фабиа», «Киа Рио» и «Хендай Акцент».



-В результате аварии пострадали 47-летний водитель «Приоры», 43-летний водитель «Акцента» и 33-летний водитель «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.