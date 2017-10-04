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Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Ростовской области

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Ростовской области
Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилось на 300 километре автодороги «Волгоград-Каменск» вечером 5 октября.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Приора» во время обгона выехал на полосу встречного движения. В итоге из-за его маневра роизошло столкновение сразу четырех автомобилей: «Лады Приора», «Шкоды Фабиа», «Киа Рио» и «Хендай Акцент».

-В результате аварии пострадали 47-летний водитель «Приоры», 43-летний водитель «Акцента» и 33-летний водитель «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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