Таксисты из Ростовской области устроили забастовку во время которой подрались



Таксисты из Ростовской области устроили забастовку во время которой подрались. Извозчики собрались в Таганроге на улице Седова.



Как рассказал один из участников забастовки, таксисты решились на такую акцию из-за снижения тарифов. Мужчина отмечает, что такая мера повлияла на заработок. Потому извозчики решили потребовать лучших условий труда.



Обстановка на второй день «забастовки» стала настолько суровой, что таксисты начали ссору прямо на парковке. Судя по записи, у мужчин изрядно сдали нервы, и они затеяли драку.

