Строительный рынок «Атлант» горит в Ростове
Масштабный пожар произошёл на строительном рынке «Атлант» в Ростове.
ЧП произошло 22 октября около 14:30. На территории рынка загорелся торговый павильон. Прибывшие спасатели присвоили пожару второй ранг сложности. Но пламя быстро распространилось по зданию, и уже в 15:21 был объявлен ранг пожара № 4.
- Площадь пожара составляет 1 000 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работают 55 пожарных и 17 единиц техники. Причина возгорания пока не известна.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДДД. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения.