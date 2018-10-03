Следователи начали проверку по факту смерти студента на занятиях в Шахтах





В Ростовской области следователи начали проверку по факту смерти студента на занятиях в колледже «Дон-Текс» в Шахтах.



В настоящее время правоохранители опрашивают очевидцев случившегося.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в донском СКР. - Все обстоятельства смерти студента будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствие примет процессуальное решение.



Напомним, по предварительным данным, 4 октября 18-летний первокурсник Гор А. опоздал на занятия. Преподаватель заставил его отжиматься в качестве наказания. После упражнений молодому человеку стало плохо. Парень сел за парту, а вскоре потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть студента.