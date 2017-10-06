Рынок Темерник в Ростове охвачен огнём





Крупное возгорание произошло вечером 8 октября на рынке Темерник в Ростове.



Пожар начался в одном из торговых павильонов около восьми часов вечера. Огонь очень быстро распространился по территории рынка. Сейчас, по информации ГУ МЧС Ростовской области, пламя охватило площадь в 1 200 кв. м.



Огонь приближается к жилым домам. Пожару присвоен третий ранг сложности.

- К тушению пожара привлечены 52 спасателя и 16 единиц техники, - уточнили в спасательном ведомстве.



К месту происшествия пришли владельцы торговых павильонов, живущие неподалёку. Они пытаются спасти хоть что-то из своих товаров. Сотни ростовчан также выбежали из своих квартир, чтобы хоть как-то помочь в тушении масштабного пожара.

