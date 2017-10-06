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Рынок Темерник в Ростове охвачен огнём

Рынок Темерник в Ростове охвачен огнём

Крупное возгорание произошло вечером 8 октября на рынке Темерник в Ростове.

Пожар начался в одном из торговых павильонов около восьми часов вечера. Огонь очень быстро распространился по территории рынка. Сейчас, по информации ГУ МЧС Ростовской области, пламя охватило площадь в 1 200 кв. м.

Огонь приближается к жилым домам. Пожару присвоен третий ранг сложности.
- К тушению пожара привлечены 52 спасателя и 16 единиц техники, - уточнили в спасательном ведомстве.

К месту происшествия пришли владельцы торговых павильонов, живущие неподалёку. Они пытаются спасти хоть что-то из своих товаров. Сотни ростовчан также выбежали из своих квартир, чтобы хоть как-то помочь в тушении масштабного пожара.

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