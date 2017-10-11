Ростовчанка умерла от передозировки лекарствами





Жительница Ростова умерла от передозировки лекарствами. 57-летняя женщина скончалась 10 октября в квартире на улице Цезаря Куникова, сообщает DonDay.ru.



У женщины поднялось давление. Она приняла горсть таблеток и вызвала скорую помощь. Но когда медики прибыли по адресу, ростовчанка была уже мертва. Врачи только констатировали её смерть.



Специалисты предполагают, что женщина могла как отравиться, так и скончаться от гипертонии. Точную причину смерти установит экспертиза.