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Ростовчанка умерла от передозировки лекарствами

Ростовчанка умерла от передозировки лекарствами

Жительница Ростова умерла от передозировки лекарствами. 57-летняя женщина скончалась 10 октября в квартире на улице Цезаря Куникова, сообщает DonDay.ru.

У женщины поднялось давление. Она приняла горсть таблеток и вызвала скорую помощь. Но когда медики прибыли по адресу, ростовчанка была уже мертва. Врачи только констатировали её смерть.

Специалисты предполагают, что женщина могла как отравиться, так и скончаться от гипертонии. Точную причину смерти установит экспертиза.

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