Ростовчанин сообщил о заложенной бомбе в детском саду в Волгограде



Ростовчанин сообщил о заложенной бомбе в детском саду в Волгограде. Происшествие случилось утром 19 марта. Об этом сообщает издание Volgaday.ru.



Неизвестный позвонил на номер заведующей детского сада и сообщил о заложенной бомбе. Детей и персонал дошкольного учреждения в срочном порядке эвакуировали. А на место прибыли саперы.



После осмотра территории стало ясно — взрывчатки на территории детского сада нет. Все, кто был эвакуирован вернулись на свои места.



Спустя пару часов был найдет и звонивший. Им оказался 36-летний уроженец Ростовской области. Мужчина накануне поссорился с сожительницей и решил ее таким способом проучить. Приняв изрядное количество спиртного, он решил насолить женщине, сообщив об заминировании.



В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».