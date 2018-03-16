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Ростовчанин сообщил о заложенной бомбе в детском саду в Волгограде

Ростовчанин сообщил о заложенной бомбе в детском саду в Волгограде
Ростовчанин сообщил о заложенной бомбе в детском саду в Волгограде. Происшествие случилось утром 19 марта. Об этом сообщает издание Volgaday.ru.

Неизвестный позвонил на номер заведующей детского сада и сообщил о заложенной бомбе. Детей и персонал дошкольного учреждения в срочном порядке эвакуировали. А на место прибыли саперы.

После осмотра территории стало ясно — взрывчатки на территории детского сада нет. Все, кто был эвакуирован вернулись на свои места.

Спустя пару часов был найдет и звонивший. Им оказался 36-летний уроженец Ростовской области. Мужчина накануне поссорился с сожительницей и решил ее таким способом проучить. Приняв изрядное количество спиртного, он решил насолить женщине, сообщив об заминировании.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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