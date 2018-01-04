Ростовчанин просит восстановить территорию вокруг памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии
Ростовчанин просит восстановить территорию вокруг памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии. Активист возмутился тем, что отличная идея реставрации была испорчена бездействием.
- Сегодня проходили мимо, - поддержала активиста ростовчанка Ирина Е. - Огорчил вид: строительный мусор, неаккуратное оформление, венки валяются напротив, грязь. Кто вообще за это отвечает?
Кроме того, мужчина требует в кратчайшие сроки заняться восстановлением. Ростовчанина поддержали многие неравнодушные жители города.