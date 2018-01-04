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Ростовчанин просит восстановить территорию вокруг памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии

Ростовчанин просит восстановить территорию вокруг памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии
Ростовчанин просит восстановить территорию вокруг памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии. Активист возмутился тем, что отличная идея реставрации была испорчена бездействием.

- Сегодня проходили мимо, - поддержала активиста ростовчанка Ирина Е. - Огорчил вид: строительный мусор, неаккуратное оформление, венки валяются напротив, грязь. Кто вообще за это отвечает?

Кроме того, мужчина требует в кратчайшие сроки заняться восстановлением. Ростовчанина поддержали многие неравнодушные жители города.

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