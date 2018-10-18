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Родители убитой 24-летней девушки поблагодарили ростовчан за помощь в поиске дочери

Родители убитой 24-летней девушки поблагодарили ростовчан за помощь в поиске дочери
Родители убитой 24-летней девушки поблагодарили ростовчан за помощь в поиске дочери. Такое заявление мать Марагриты Кузьминовой разместила на ее странице в социальной сети.
- Благодарим всех, кто остался неравнодушен к беде другого, - сообщила женщина. - Всех, кто принял участие в поиске, тех кто не смог, но был готов к этому. Всех, кто был мысленно с нами. Мама и папа Маргариты Кузьминовой.

Отметим, в ЖК Суворовском 20 октября в 17.30 память погибшей 24-летней девушки планируют почтить мотоциклисты из донской столицы. На открытии монумента «Навстречу ветру» они зажгут свечи на алле байкеров. Перед этим в полной тишине мотоциклисты собираются проехать колонной.

Напомним, 24-летняя Маргарита Кузьминова ушла из дома и не вернулась 16 октября. Девушку искали на протяжении трех дней. К поиску привлекли волонтеров и даже водолазов.

19 октября ее нашли убитой возле местного супермаркета. На теле погибшей обнаружили следы удушения. По предварительной версии, на ростовчанку напали сзади и задушили ее.

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