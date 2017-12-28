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Работник «Роствертола» застрелил жену и покончил с собой в Ростове

Работник «Роствертола» застрелил жену и покончил с собой в Ростове

Работник Ростовского вертолётного завода Евгений Г. застрелил свою жену Елену и покончил с собой. В момент трагедии в доме супругов находился 12-летний ребёнок.

Евгений и Елена работали вместе на ростовском предприятии. Он - монтажником электрооборудования летательных аппаратов, она была пайщицей. Вместе супруги прожили порядка 15 лет, сообщает DonDay.ru. На заводе семья производила хорошее впечатление, но в последнее время между знакомыми ходили слухи, что между супругами произошёл разлад. Они часто ругались, а иногда дело доходило и до драки.

Вечером 28 декабря между мужем и женой произошёл очередной скандал. На этот раз он закончился страшной трагедией. Евгений, который увлекался охотой и вообще активным отдыхом, хранил в доме ружье. Из него он сначала застрелил супругу, а потом покончил с собой. Всё это время в доме находился 12-летний сын.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи. По факту произошедшего проводится проверка.

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