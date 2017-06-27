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Пять автомобилей столкнулись «паровозиком» в Ростове-на-Дону

Пять автомобилей столкнулись «паровозиком» в Ростове-на-Дону
Пять автомобилей столкнулись «паровозиком» в Ростове-на-Дону. Авария произошла днем 29 июня на проспекте Шолохова. Последствия ДТП горожане сняли на фото.

По словам свидетелей, транспортные средства ехали цепочкой по перекрестку с круговым движением. Первая машина «колонны» притормозила и вызвала цепную реакцию. Следующий за ней автомобиль врезался сзади в замедлившие движение авто. К счастью, жертв удалось избежать. Механические повреждения получили все транспортные средства.

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