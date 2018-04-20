Пропавшую в донской столице девушку убил ее приятель



Пропавшую 25-летнюю Марию Лыткину убил и закопал ее знакомый. Девушка пропала днем 18 апреля после того, как села в автомобиль «Тойота Рав 4» к своему знакомому.



В ходе расследования уголовного дела по статье «Убийство» установлено, что она стала жертвой преступления. По подозрению в преступлении был задержан знакомый Марии - 32-летний житель Аксайского района.



По предварительным данным, он пригласил ее в свою машину, после чего вывез за город. В салоне машины молодые люди стали ругаться. В пылу злости подозреваемый нанес Марии несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия. После жесткого убийства подозреваемый закопал тело Марии.



- В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.