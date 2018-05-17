Продававший в Ростове наркотики иностранец окажется на скамье подсудимых



В Ростове за сбыт героина будут судить иностранца. 50-летний мужчина обвиняется по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, содержащих в своем составе героин, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», а также «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, содержащих в своем составе героин, совершенное в особо крупном размере».



По информации областной прокуратуры, в апреле 2017 года злоумышленник и его знакомые решили распространять наркотики в столице Дона. Крупные партии героина подозреваемым доставляли водители рейсовых автобусов из Москвы. При этом сами водители не знали, что на самом деле находится в «посылках». Полученный товар злоумышленник раскладывал по пакетам и распространял через «закладки».



- Во время обыска места жительства обвиняемого была обнаружена крупная партия героина, - сообщили в ведомстве. - Дело 50-летнего иностранца направлено в суд.