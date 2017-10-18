Причиной возгорания автобуса № 22 в Ростове стал неисправный двигатель



Причиной возгорания автобуса № 22, следовавшего по маршруту Центральный рынок - Верхний Темерник, стала неисправность двигателя.

- По предварительным данным, водитель автобуса, следуя по своему маршруту, обнаружил возгорание в области двигателя и сразу остановил автобус, высадил всех пассажиров и вызвал пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.







Как уточнили в Донском главке, по факту случившегося проводится проверка. Напомним, пожар произошёл вечером 19 октября в районе пересечения улиц Нагибина и Ларина. Общественный транспорт был охвачен огнём на площади 7 кв. м.