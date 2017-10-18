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Причиной возгорания автобуса № 22 в Ростове стал неисправный двигатель

Причиной возгорания автобуса № 22 в Ростове стал неисправный двигатель
Причиной возгорания автобуса № 22, следовавшего по маршруту Центральный рынок - Верхний Темерник, стала неисправность двигателя.
- По предварительным данным, водитель автобуса, следуя по своему маршруту, обнаружил возгорание в области двигателя и сразу остановил автобус, высадил всех пассажиров и вызвал пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Как уточнили в Донском главке, по факту случившегося проводится проверка. Напомним, пожар произошёл вечером 19 октября в районе пересечения улиц Нагибина и Ларина. Общественный транспорт был охвачен огнём на площади 7 кв. м.

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