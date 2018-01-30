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Причиной аварии с автобусом в Ростовской области называют перевозчика

Причиной аварии с автобусом в Ростовской области называют перевозчика
Причиной аварии с автобусом в Ростовской области называют перевозчика. Представители фирмы-перевозчика «Нейс-Трансфер» прокомментировали ситуацию с ДТП.

Как рассказали сотрудники, автобусу, который ехал по маршруту, всего шесть лет. Он совершает рейсы регулярно и перед каждым из них обязательно проходит технический осмотр. В день аварии проверка показала, что никаких поломок нет.

К водителям у «Нейс-Трансфера» претензий также нет. Оба мужчины работают в фирме достаточно давно и уже успели зарекомендовать себя. У каждого из них стаж - более 15 лет, и никаких нареканий ранее не было.

- Причиной стал гололед, - сообщил представитель фирмы-перевозчика. - На этом участке подряд идут два резких 90-градусных поворота. В один из них автобус не вписался, просто проехал прямо. Машину развернуло, и она упала в кювет.

Утром после аварии в фирме провели проверку сотрудники ГИБДД, которые, по словам представителя «Нейс-Трансфер», никаких нарушений не обнаружили.

Напомним, авария с рейсовым автобусом произошла утром 31 января на трассе М-21. Погибли четыре человека, в том числе и четырехлетняя девочка. Количество пострадавших достигло 15 человек.

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