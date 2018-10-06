При пожаре в квартире в Ростовской области погибли мужчина и женщина



В Ростовской области в результате пожара погибли мужчина и женщина.



Пожар случился в Каменске-Шахтинском на улице Железнодорожной. В трёхэтажном доме около полуночи 7 октября произошло возгорание в квартире на первом этаже. Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров.

- Во время тушения в квартире были обнаружены тела 66-летней женщины и 73-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина пожара устанавливается.



К тушению привлекались семь спасателей и три единицы техники.