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При пожаре в квартире в Ростовской области погибли мужчина и женщина

При пожаре в квартире в Ростовской области погибли мужчина и женщина
В Ростовской области в результате пожара погибли мужчина и женщина.

Пожар случился в Каменске-Шахтинском на улице Железнодорожной. В трёхэтажном доме около полуночи 7 октября произошло возгорание в квартире на первом этаже. Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена площадь 12 квадратных метров.
- Во время тушения в квартире были обнаружены тела 66-летней женщины и 73-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекались семь спасателей и три единицы техники.

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