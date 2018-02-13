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При попытке бежать на Украину на границе в Ростовской области задержан подозреваемый в насилии

При попытке бежать на Украину на границе в Ростовской области задержан подозреваемый в насилии
При попытке бежать на Украину на границе в Ростовской области задержан подозреваемый в насилии.

По предварительной информации, 19 июля 2017 года в городе Новокуйбышивске Самарской области 35-летний мужчина напал на девушку. Угрожая ей шприцом с неизвестным препаратом, подозреваемый совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый скрылся, но его личность установили.

Сотрудники МВД РФ совместно с полицейскими УУР МВД РФ задержали мужчину 12 февраля при попытке пересечь русско-украинскую границу в Донецкой области.

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