При попытке бежать на Украину на границе в Ростовской области задержан подозреваемый в насилии



При попытке бежать на Украину на границе в Ростовской области задержан подозреваемый в насилии.



По предварительной информации, 19 июля 2017 года в городе Новокуйбышивске Самарской области 35-летний мужчина напал на девушку. Угрожая ей шприцом с неизвестным препаратом, подозреваемый совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый скрылся, но его личность установили.



Сотрудники МВД РФ совместно с полицейскими УУР МВД РФ задержали мужчину 12 февраля при попытке пересечь русско-украинскую границу в Донецкой области.