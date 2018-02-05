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Преступника из Краснодара разыскивают в Ростовской области

Преступника из Краснодара разыскивают в Ростовской области
Преступника из Краснодара разыскивают в Ростовской области. Иван Харламов объявлен в розыск на территории двух регионов.

По предварительным данным, 30-летний мужчина в Краснодаре собрал группировку, которая путем мошенничества завладела крупными суммами денег. Мужчину задержали и 31 января определили мерой пресечения домашний арест. В тот же день Иван сбежал из дома.

- На вид разыскиваемому - примерно 30 лет, рост - 180-185 сантиметров, у него худощавое телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Любую информацию об Иване Харламове необходимо сообщить по номерам: 8-905-494-46-28, 8-928-666-55-66, 8 (861) 212-47-52 и 102.

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