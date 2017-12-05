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Пожар на судоремонтном заводе потушили ночью в Ростове

Пожар на судоремонтном заводе потушили ночью в Ростове

Пожар на судоремонтном заводе «Моряк» потушили ночью в Ростове. Возгорание произошло на территории предприятия, расположенного на улице 1-й Луговой.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 7 декабря в 3:45. К моменту прибытия спасателей в помещении было сильное задымление без открытого горения. Пожару был присвоен второй ранг сложности. К началу седьмого утра пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В тушении были задействованы 53 сотрудника МЧС и 18 единиц техники.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Пожар на судоремонтном заводе потушили ночью в РостовеПожар на судоремонтном заводе потушили ночью в РостовеПожар на судоремонтном заводе потушили ночью в Ростове

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