Пожар на судоремонтном заводе потушили ночью в Ростове





Пожар на судоремонтном заводе «Моряк» потушили ночью в Ростове. Возгорание произошло на территории предприятия, расположенного на улице 1-й Луговой.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 7 декабря в 3:45. К моменту прибытия спасателей в помещении было сильное задымление без открытого горения. Пожару был присвоен второй ранг сложности. К началу седьмого утра пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В тушении были задействованы 53 сотрудника МЧС и 18 единиц техники.



Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.



