Полигон отходов в Таганроге, где произошёл масштабный пожар, ликвидируют до Нового года





Разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в Таганроге, где произошёл крупный пожар. Документ уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.



Работы по ликвидации полигона планируется завершить до Нового года.



Сейчас на городской свалке продолжают работать спасатели. Открытого горения уже нет, однако продолжают тлеть отдельные очаги. По информации администрации Таганрога, в тушении задействованы 17 единиц техники и 24 человека. Пожарные борются с задымлением.



Напомним, масштабное возгорание на полигоне бытовых отходов в Таганроге произошло днём 16 октября.