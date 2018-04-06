Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в Ростове



Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в Ростове. Происшествие случилось 8 апреля около 20.00 на улице Южной.



Как сообщает издание DonDay.ru, мужчины серьезно повздорили, и между ними началась драка. В ходе стычки один из дерущихся достал нож и ударил им второго. От ранения пострадавший скончался на месте.



Полиция разыскивает убийцу. Подозреваемый представился Аликом. Его рост - примерно 175-180 сантиметров, у него плотное телосложение, славянская внешность. Мужчина был одет в джинсы и черную кожаную куртку.