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Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в Ростове

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в Ростове
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в Ростове. Происшествие случилось 8 апреля около 20.00 на улице Южной.

Как сообщает издание DonDay.ru, мужчины серьезно повздорили, и между ними началась драка. В ходе стычки один из дерущихся достал нож и ударил им второго. От ранения пострадавший скончался на месте.

Полиция разыскивает убийцу. Подозреваемый представился Аликом. Его рост - примерно 175-180 сантиметров, у него плотное телосложение, славянская внешность. Мужчина был одет в джинсы и черную кожаную куртку.

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