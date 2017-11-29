Полицейского из Ростова застрелили на охоте





В Ростовской области застрелили полицейского на охоте. Молодой человек работал в одном из отделов полиции Ростова.

Трагический случай произошёл 30 ноября на территории охотхозяйства «Задоно-Кагальницкое», сообщает DonDay.ru.



По словам товарища полицейского, погибший 30-летний Андрей А. очень любил охоту, по возможности выбирался на рыбалку. У него остались супруга и две маленькие дочери.



В правоохранительных органах молодой человек прослужил более четырех лет.