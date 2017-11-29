Авторизация

Регистрация


  • USD 58.58
  • EUR 69.52
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Полицейского из Ростова застрелили на охоте

Полицейского из Ростова застрелили на охоте

В Ростовской области застрелили полицейского на охоте. Молодой человек работал в одном из отделов полиции Ростова.
Трагический случай произошёл 30 ноября на территории охотхозяйства «Задоно-Кагальницкое», сообщает DonDay.ru.

По словам товарища полицейского, погибший 30-летний Андрей А. очень любил охоту, по возможности выбирался на рыбалку. У него остались супруга и две маленькие дочери.

В правоохранительных органах молодой человек прослужил более четырех лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.