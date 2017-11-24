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Погибший в Новочеркасске мужчина загорелся, прикуривая сигарету

Погибший в Новочеркасске мужчина загорелся, прикуривая сигарету
Погибший в Новочеркасске мужчина загорелся, прикуривая сигарету.

По словам очевидцев происшествия, одежда 51-летнего местного жителя была облита горючей жидкостью. Предположительно, на куртку мужчины было пролито спиртное. Свидетели рассказали, что погибший был сильно пьян. В результате, когда он чиркнул зажигалкой, чтобы прикурить сигарету, одежда вспыхнула мгновенно, сообщает DonDay Новочеркасск. Прохожие тут же вызвали пожарных и «скорую».

Первыми на место прибыли спасатели. Им понадобилась минута, чтобы потушить пламя, но спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте происшествия.

Напомним, ЧП произошло около 16 часов 24 ноября на улице Центральной. По факту смерти жителя Новочеркасска следственные органы проводят проверку.

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