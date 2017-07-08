Подозреваемые в убийстве 38-летней жительницы Аксая признали свою вину





Подозреваемые в убийстве 38-летней аксайчанки признали свою вину. В настоящее время 38-летняя Наталья Палаткина-Косован и её бывший супруг заключены под стражу.



Расследование уголовного дела по факту убийства Веры Кравец продолжается.

- В ходе допроса подозреваемые свою вину в совершении преступления признали полностью и пояснили, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы завладеть деньгами потерпевшей, - рассказали в Следственном управлении СКР Ростовской области. - С их участием следователем проведена проверка показаний на месте.



Напомним, 38-летняя жительница Аксая Вера Кравец пропала 5 июля. Женщина не вернулась с работы домой.



Обеспокоенные родственники сначала пытались найти её самостоятельно. Близкие выяснили, что накануне пропажи Вера встречалась со своей одноклассницей, которую давно не видела. Однако знакомая аксайчанки заверила, что не знает, где может находиться её школьная подруга. Тогда родные обратились в полицию.



7 июля пропавшую жительницу Аксая нашли мёртвой в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. По подозрению в убийстве были задержаны знакомая Веры Кравец и её бывший муж. Как установили следователи, экс-супруги, зная, что с собой у Веры крупная сумма денег, обманом вывезли её за несколько десятков километров от Ростова. Там сообщники задушили дончанку ремнём. Забрав деньги - около 40 тысяч рублей и вещи погибшей, преступники спрятали её тело в камышах, после чего скрылись.