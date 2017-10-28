Подозреваемого в торговле оружием жителя Ростовской области арестовали во время сбыта «товара»





Подозреваемого в торговле оружием жителя Ростовской области арестовали во время сбыта «товара». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, жителя Зернограда задержали, когда он в очередной раз реализовывал боеприпасы.

- При обыске по месту жительства 42-летнего горожанина полицейские нашли 32 патрона различного калибра к нарезному оружию, восемь дымовых шашек, семь ружей и гранату, - отметила представитель ведомства.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



Расследование уголовного дела продолжается.