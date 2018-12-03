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Под Ростовом пожилой мужчина погиб в ДТП

Под Ростовом пожилой мужчина погиб в ДТП
На трассе донского региона 74-летний пенсионер на иномарке попал в смертельное ДТП. Авария произошла вечером 4 декабря в Аксайском районе.

По предварительной информации, мужчина за рулём «Дэу Ланос» не справился с управлением на кольцевом съезде с М-4 «Дон». Автомобиль врезался в грузовик с прицепом, который пропускал машину, пользующуюся преимуществом в движении.

- В результате столкновения водитель «Дэу» получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Пенсионер скончался на месте.

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