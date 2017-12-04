Под Ростовом опрокинувшийся грузовик оставил десятки домов без света





В Аксае опрокинувшийся грузовик оставил десятки домов без света. Авария случилась вечером 4 декабря на пересечении улицы Лермонтовской и Грушевского переулка. Последствия ДТП местные жители сняли на фото.



По словам очевидцев, ассенизаторский ЗИЛ разворачивался на перекрестке, и у машины отказали тормоза. Во время маневра грузовик занесло, и он опрокинулся прямо посреди улицы. Спецтехника задела опору ЛЭП, оставив, таким образом, без света целую улицу. К счастью, обошлось без жертв. Водитель транспортного средства отделался легким испугом.