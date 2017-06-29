По центру Ростова прошлась голая беременная женщина с сигаретой



По центру Ростова прошлась голая беременная женщина с сигаретой. Местная жительница шокировала горожан 30 июня утром в переулке Семашко. Очевидцы сфотографировали даму в положении и выложили в Cеть.



На снимке видно, как женщина, не стесняясь своей наготы, прогуливается по улице. Ростовчанка курит, несмотря на то, что беременна. Своим безумным и эксцентричным поступком горожанка вызвала бурное негодование пользователей в Интернете.



«Какой кошмар. Девушка, видимо, сумасшедшая. Я в шоке», - написала Ольга Макогонова.



«Боже, бедный ребенок родится. Надеюсь, не она будет его воспитывать», - отметила Лада Хоменкова.



По словам очевидцев, две недели назад беременная женщина бежала за дворником в одних трусах по переулку Соборному.