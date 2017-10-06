Площадь пожара на рынке Темерник в Ростове составила уже 5 тыс. кв.м.

Площадь пожара на рынке Темерник в Ростове составила уже 5 тыс. кв.м. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.



Пожарные работают на территории рынка. Вокруг сотни продавцов пытаются спасти хотя бы часть товара. Они вытаскивают тюки с вещами и складывают их на безопасное расстояние.

- Нам ущерб не нанесён, пожар начался в другой стороне, и мы успели вынести свой товар, - рассказала работница рынка Наталья. – Но другие собственники торговых точек, думаю, понесли огромный ущерб.



Территория перед рынком сейчас завалена сумками. В общем хаосе и неразберихе, пока одни достают товар из павильонов, другие охраняют уже спасённые вещи. При этом, предприниматели подъехали к рынку на машинах, чтобы загрузить и вывести товар. Десятки машин мешают проезду спецтехники. Наблюдающие из своих окон за происходящим местные жители, рассказывают, что работники рынка буквально из пламени вытаскивали свой товар.







Сотрудники полиции оцепили место происшествия. В тушении пожара задействованы 97 спасателей и 24 единицы техники. Информации о пострадавших пока нет. Зарево от пожара освещает территорию на многие километры вокруг.







Добавим, что рынок «Восточный» или, как чаще его называют, «Темерник», один из самых крупных на юге страны. Здесь располагается около 3000 торговых мест.



Напомним, возгорание на рынке Темерник произошло около восьми часов вечера 8 октября.