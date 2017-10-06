Петербуржца, пропавшего в Ростове, избили и бросили в реку





38-летнего петербуржца Виталия Бойко, пропавшего в Ростове, избили и бросили в реку.



22 сентября мужчина на один день приехал в Ростов. Вечером он должен был возвращаться обратно в Санкт-Петербург. Виталий позвонил друзьям и сообщил, что ждёт на вокзале поезд. Но в состав житель Северной столицы так и не сел, а связь с ним пропала.



Когда родные не смогли дозвониться до мужчины и на следующий день, они обратились в полицию и разместили информацию о его исчезновении в ростовских группах в соцсети. Однако принятые меры результата не дали. Тогда 6 октября сестра Виталия вместе с его другом Вячеславом вылетели в Ростов, чтобы написать заявление в местный отдел полиции.

Прибыв в донскую столицу, близкие заодно расклеили объявления о розыске с фотографией Виталия Бойко на авто- и ж/д вокзалах, расспросили работников и бездомных, обитающих в этом районе. Через два дня, когда родные уже возвращались в Петербург, им позвонили и сообщили, что Виталий нашёлся.

- Сработали наши объявления. Оказалось, что 22 сентября Виталика ночью избили, забрали мобильный телефон и скинули в речку возле автовокзала, - рассказал Вячеслав. - Позже прохожие вызвали «скорую». Его забрали в больницу, это и была причина, по которой он опоздал на поезд.



На следующий день приезжего мужчину, оказавшегося в чужом городе без денег и средств связи, к себе забрали сотрудники реабилитационного центра для наркозависимых. Они-то и связались с родственниками петербуржца.



В ближайшее время Виталий Бойко вернётся домой, в Санкт-Петербург.